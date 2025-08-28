Маруся и Ника Левкины споют на закрытии сезона детского клуба «Лето Побед»

В Музее Победы 29 августа пройдет торжественная церемония закрытия сезона детского клуба «Лето Побед», который работал в течение всех летних каникул. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба музея.

К закрытию сезона в гости к детям придут участники программы «Парк Победы. Главный патриотический». Для детей приготовили красочную историческую реконструкцию, позволяющую погрузить в события прошлого и больше узнать об истории страны.

«Они пообщаются с реконструкторами и, благодаря театрализованному представлению, смогут разделить чувства и надежды жителей нашей страны тех лет. Ребятам расскажут о подвигах летчиков, танкистов, связистов и пехотинцев», – рассказывает директор Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк.

На гала-концерте перед участниками клуба выступят детская музыкальная группа «Непоседы», Маруся и Ника Левкины, артисты музыкального театра «На Поклонке».

Всего за три месяца летних каникул клуб «Лето Побед» посетили около шести тысяч московских школьников. Ребята побывали на 500 экскурсиях по Музею Победы, музею «Г.О.Р.А.» и Музею истории ГАИ, встречались с сотрудниками Росгвардии, МЧС, приняли участие в более чем 200 мастер-классах, на которых учились петь, танцевать, рисовать, 3D-моделированию и многому другому.

Проект реализуется совместно с Департаментом образования и науки города Москвы.

Ранее 400 детей создали огромный триколор у Музея Победы.