400 детей создали огромный триколор у Музея Победы

В День Государственного флага РФ Музей Победы провел масштабный флешмоб, участниками которого стали около 400 школьников — воспитанников детского городского клуба «Лето Побед». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба музея.



Мероприятие началось со съемки «народного клипа» Дениса Майданова на песню «Флаг моего государства».



«Праздник российского флага дает нам возможность почувствовать себя частью великой державы, объединяет всех граждан в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей. Каждый год наш музей организует мероприятия, приуроченные к этой дате», — отметили в Музее Победы.

Спеть с заслуженным артистом могли не только школьники из детского клуба, но и желающие москвичи и гости столицы.



Празднование продолжилось флешмобом — участники клуба «Лето Побед» Музея Победы в бело-сине-красных футболках выстроились в огромный российский триколор и поздравили страну на Поклонной горе.

