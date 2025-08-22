На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
400 детей создали огромный триколор у Музея Победы

В День Государственного флага РФ дети в цветах триколора устроили флешмоб у Музея Победы
Музей Победы

В День Государственного флага РФ Музей Победы провел масштабный флешмоб, участниками которого стали около 400 школьников — воспитанников детского городского клуба «Лето Побед». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба музея.
 
Мероприятие началось со съемки «народного клипа» Дениса Майданова на песню «Флаг моего государства».
 
«Праздник российского флага дает нам возможность почувствовать себя частью великой державы, объединяет всех граждан в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей. Каждый год наш музей организует мероприятия, приуроченные к этой дате», — отметили в Музее Победы.

Спеть с заслуженным артистом могли не только школьники из детского клуба, но и желающие москвичи и гости столицы.
 
Празднование продолжилось флешмобом — участники клуба «Лето Побед» Музея Победы в бело-сине-красных футболках выстроились в огромный российский триколор и поздравили страну на Поклонной горе.

Ранее в Екатеринбурге начался книжный фестиваль «Красная строка».

