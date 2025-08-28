Орландо Блум ел раз в день для экстремального похудения

Актер Блум сильно похудел для съемок в фильме «Вес победы»

Британский актер Орландо Блум признался, что ел раз в день ради экстремального похудения. Об этом он рассказал в утреннем шоу канала ITV.

По словам Блума, нутрициолог другой звезды, Кристиана Бейла, помог ему похудеть для роли боксера в фильме «Вес победы».

«Он перевел меня с трехразового питания на двухразовое, а то и на одноразовое», — сообщил 48-летний артист.

Кристиан Бейл не раз радикально менял вес, худея и толстея для разных ролей. В 2004 году вышел фильм «Машинист», для съемок в котором актер похудел до 45 килограммов.

Накануне Блум посмеялся над романом своей бывшей избранницы певицы Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

После того, как Кэти Перри засняли в ресторане с политиком Джастином Трюдо, в сети возникла шуточная новость, что Блум поужинал с бывшим федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Актер оставил под постом свой комментарий.

25 июня издание TMZ сообщило, что певица и актер расстались после девяти лет отношений.