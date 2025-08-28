На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Против исполнителя хита Gangnam Style завели расследование

Полиция Южной Кореи начала расследование против певца Psy
close
officialpsy/YouTube.com

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении певца Psy (настоящее имя — Пак Чжэ Сан). Об этом сообщает агентство Yonhap.

Расследованием занимаются сотрудники полицейского участка района Сеула Содэмунгу. Пак Чжэ Сана подозревают в нарушении медицинского законодательства. Следствие полагает, что певец незаконно получал рецепты на лекарства для лечения тревожности и депрессии через третьих лиц.

Утверждается, что Psy не посещал медицинские учреждения, чтобы получить рецепт на препараты. Врач Пак Чжэ Сана опроверг эти сообщения. Он заявил, что исполнителя лечили дистанционно.

Представители агентства Psy, P Nation, заявили, что певцу диагностировано хроническое расстройство сна. По их словам, музыкант принимает снотворное по предписанию своего врача.

«Но рецепта по доверенности не было получено, несмотря на то, что в некоторых случаях лекарства от его имени получали третьи лица», — заявили в агентстве.
Пак Чжэ Сан получил мировую известность в 2012 году после выпуска клипа на песню «Gangnam Style».

