Актер сериала «Мажор» стал отцом в третий раз

Актер Никита Панфилов сообщил о рождении дочери
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Никита Панфилов рассказал, что стал отцом в третий раз. Его слова передает woman.ru.

У Панфилова родилась дочь. Девочку назвали Афиной. Артист назвал себя счастливым отцом.

«Я отец трех детей. Мне бы их вырастить счастливыми. Не какими-то, а именно счастливыми. Все остальное вторично», — поделился актер.

В фильмографии Никиты Панфилова более 50 работ. Он участвовал в таких проектах, как «Лихач», «Мажор», «Лондонград. Знай наших», «Пуля», «Сладкая жизнь».
Панфилов был женат три раза. Его первая супруга была актриса Вера Бабенко, вторая — журналистка Лада Пояркова. В браке со второй женой у актера появился на свет сын Добрыня. В 2017-м артист женился на стоматологе Ксении Соколовой. В 2018-м у них родилась первая дочь Аврора.

«Аврора помогает с Афиной. У меня греческая мифология началась», — отметил артист.

В феврале 2023-го Панфилов намекнул, что бывшая возлюбленная была неверна ему. По словам актера, он знает каково это, когда человеку изменяют. Артист не хочет, чтобы его любимая женщина испытывала тоже самое. По словам актера, он никогда не будет заводить романы на стороне.

