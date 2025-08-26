«По дружбе»: названа настоящая причина выступления Леонтьева на «Новой волне»

Певец Леонтьев мог выступить на «Новой волне» не ради денег, а по дружбе

Валерий Леонтьев может себе позволить выступать перед кем хочет и когда хочет. То, что он нуждается в деньгах, - слухи. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на одного из близких артиста.

«Валерий Яковлевич приехал на «Новую волну» по дружбе, все эти истории о баснословных гонорарах— слухи. Конечно, он за копейки выступать не будет, но главное для него — для кого петь», — заявил инсайдер.

По словам источника, 76-летний Леонтьев поет для друзей или друзей друзей, избегая политических высказываний, в которые «его все стараются втянуть». От подобных вещей Леонтьев отказывается в силу возраста.

Леонтьев ушел со сцены в 2024 году, но может выступать на частных мероприятиях.

25 августа 2025 года он прибыл в Казань, чтобы спеть в рамках фестиваля «Новая волна». Артист впервые за долгое время выступил на большой сцене. Он решил принять участие в концерте по приглашению Игоря Крутого.

