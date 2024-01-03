Винокур отреагировал на данные о судебном иске против своего фонда

Российскому артисту Владимиру Винокуру неизвестно о судебном иске Московской объединенной энергетической компании против его культурного фонда из-за неуплаты по счетам за отопление. Об этом сам юморист заявил «Газете.Ru».

«Понятия не имею. Этим не я занимаюсь», — сказал он.

3 января Telegram-канал Shot сообщил, что Московская объединенная энергетическая компания подала иск в суд на фонд в поддержку культуры и искусства Владимира Винокура из-за неуплаты по счетам за отопление с 2020 по 2023 год. По данным канала, общий долг перед компанией составляет 501 тыс. руб. Отмечается, что в октябре 2023 года суд постановил удовлетворить иск против фонда, однако юристы Винокура подали апелляцию перед Новым годом.

Согласно данным из открытых источников, культурный фонд Владимира Винокура существует с ноября 2010 года. Компания занимается организацией развлечений и творческой деятельностью.

Ранее сообщалось, что Винокур задолжал налоговой полмиллиона рублей.