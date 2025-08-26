На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семью Гуфа спросили об инциденте с полицией на концерте рэпера

Сестра Гуфа отказалась комментировать инцидент с рэпером в Калининграде
ТНТ

Семью рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) спросили об инциденте с полицией перед концертом в Калининграде. Об этом пишет NEWS.ru.

Ольга Долматова отказалась отвечать на вопросы журналистов. Она напомнила о реакции адвоката исполнителя Сергея Жорина на подобные вопросы.

«Если адвокат не отвечает на эти вопросы, то я тем более отвечать не буду», — заявила она.

Гуф отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотических средств в крови перед концертом в Калининграде и был госпитализирован.

Экс-супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай назвала недостоверной информацию об употреблении музыкантом наркотиков во время концерта и заверила, что он ответственно подходит к организации и проведению выступлений во всех городах.

В мировой суд Калининграда уже поступил административный материал о привлечении к ответственности Гуфа за отказ от медицинского освидетельствования.

Ранее в РФ ограничили доступ к трем песням Гуфа.

