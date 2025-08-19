Песни Максима Дунаевского прозвучат в сериале про няню-волшебницу

Онлайн-кинотеатр KION приступил к разработке сериала «Волшебница». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

Проект расскажет о девушке по имени Ольга, которая всегда рассчитывает только на себя. Во время поиска серьезной работы она оказывается в роскошном доме владельца лейбла Сергея Милова. Мужчина живет со своими двумя детьми, с которыми у него не складываются отношения. Выросшая без матери Ольга узнает себя в ребятах и придумывает для них сказку про няню-волшебницу.

Режиссер сериала неизвестен. Над сценарием работает Максим Кудымов, который ранее участвовал в таких проектах, как «Один хороший день», «Жвачка», «Трудные подростки», «Беспринципные». Актерский состав также пока не озвучивается.

В сериале прозвучат композиции из фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Для картины онлайн-кинотеатр приобрел права на песни «Непогода», «Цветные сны», «Ветер перемен», «33 коровы» и другие шлягеры композитора Максима Дунаевского.

