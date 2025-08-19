На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песни Максима Дунаевского прозвучат в сериале про няню-волшебницу

Сценарист «Беспринципных» Кудымов напишет сюжет для сериала «Волшебница»
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Онлайн-кинотеатр KION приступил к разработке сериала «Волшебница». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

Проект расскажет о девушке по имени Ольга, которая всегда рассчитывает только на себя. Во время поиска серьезной работы она оказывается в роскошном доме владельца лейбла Сергея Милова. Мужчина живет со своими двумя детьми, с которыми у него не складываются отношения. Выросшая без матери Ольга узнает себя в ребятах и придумывает для них сказку про няню-волшебницу.

Режиссер сериала неизвестен. Над сценарием работает Максим Кудымов, который ранее участвовал в таких проектах, как «Один хороший день», «Жвачка», «Трудные подростки», «Беспринципные». Актерский состав также пока не озвучивается.

В сериале прозвучат композиции из фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Для картины онлайн-кинотеатр приобрел права на песни «Непогода», «Цветные сны», «Ветер перемен», «33 коровы» и другие шлягеры композитора Максима Дунаевского.

Ранее советская Мэри Поппинс написала письмо Путину из Мексики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами