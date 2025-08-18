Кучера о скрытой съемке мессенджером MAX: «Придется чаще улыбаться»

Актер и телеведущий Оскар Кучера в Telegram-канале высмеял слух о том, что мессенджер MAX каждые 5-10 минут снимает своих пользователей на камеру.

«Я себе МAX установил, теперь придется, пока печатаю вам новости, чаще улыбаться!» — заявил артист.

В Telegram-каналах на днях распространялась информация о том, что MAX якобы активирует камеру каждые 5–10 минут, даже если пользователи не взаимодействуют с приложением.

Представители компании объяснили, что камера активируется только по инициативе самого пользователя, например при проведении видеозвонка.

Сам Кучера в 2023 году также попадал в фокус внимания общественности из-за скандального интервью — он согласился сняться в проекте Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), после чего подвергся критике из-за различных высказываний.

Кучера известен по ролям Кирилла Порохни в сериале «Улицы разбитых фонарей» и капитана Куренкова в проекте «Солдаты». Он также озвучивал зебру Марти в мультфильме «Мадагаскар».

Ранее Оскар Кучера задолжал налоговой 171 тысячу рублей.