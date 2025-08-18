На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пиарщик Ольги Бузовой раскрыл секрет ее красоты

Пиарщик Бузовой объяснил, как ей удается всегда выглядеть на 25 лет
Buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова вскоре отметит свой 40-летний юбилей. Оставаться всегда молодой и выглядеть на 25 лет ей удается благодаря безумно насыщенному графику жизни и регулярным спортивным тренировкам, рассказал пиар-менеджер звезды Антон Богославский Общественной Службе Новостей.

«Все отлично, Ольга не выглядит на 40 лет, и мы все это знаем. Ей всего 25, как она и подметила», — подчеркнул представитель певицы.

По его словам, помимо заботы о себе, насыщенному графику и спорту, Бузова также стремится минимизировать стресс, избегая чтения негативных комментариев в свою сторону.

Напомним, до этого певица рассказала, что поддерживает фигуру с помощью спорта и правильного питания. По ее словам, в зале она работает с тренером, а в питании делает акцент на вареной грудке с рисом, салатах и подобных блюдах.

Ранее Ольга Бузова рассказала о главном детском желании.

