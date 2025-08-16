На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сравнили с водителем грузовика: дочь Даны Борисовой о травле

Дочь телеведущей Борисовой Полина призналась, что ее травили из-за веса
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова рассказала, что раньше ее травили из-за веса. 17-летнюю девушку цитирует «СтарХит».

По словам Аксеновой, ей всегда хотелось соответствовать красивым и ухоженным родителям. Первые переживания по поводу внешности начались с веса, добавляет она.

«Меня гнобили, что я очень толстенькая. Когда мне было 15 лет, вышла статья, в которой говорилось, что я на премьере какого-то фильма выглядела как водитель грузовика», — вспоминает девушка.

Кроме того, продолжает Полина, отец ей с детства говорил, что девушки должны быть минимум от 170 сантиметров ростом, а у нее — всего 160.

Из-за буллинга Аксенова прибегла к пластике и уколам красоты: она уже перенесла ряд операций на лице, включая ринопластику, а в дальнейшем планирует кардинально изменить фигуру. На 18-летие Борисова подарила дочери пластику груди и липоскульптурирование тела.

Кроме того, рассказала Полина, она уже колола себе «всем известный препарат для похудения».

Ранее звезда ТВ рассказала о выкидыше в прямом эфире.

