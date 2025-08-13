Директор Краско объяснил, откуда появились слухи о сдаче актера в дом престарелых

Директор Ивана Краско и продюсер Вячеслав Смородинов признался в беседе с NEWS.ru, что случайно спровоцировал слухи о сдаче артиста в дом престарелых.

По словам Смородинова, он начал разговоры о том, что Краско нужно отправить в дом ветеранов или же медицинское учреждение, которое может круглосуточно ухаживать за артистом. Он уточнил, что предложил эту идею из-за тяжелого состояния актера.

«В домашних условиях это сложно справиться. Сами понимаете. Что у нас есть? У нас для этого ничего нет. Какие мы специалисты? Покормить с ложечки и дать цитрамон? Сами поймите, что в специальном учреждении всегда есть медицинский персонал», — рассказал продюсер.

Краско не стало 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, даже отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

