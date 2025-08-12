В России приостановят продажу книг серии «Благословление небожителей»

Продажа серии книг китайской писательницы Мосян Тунсю «Благословение небожителей» будет приостановлена на российских интернет-платформах. Об этом сообщает журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале.

По данным Собчак, «Благословение небожителей» отправлено на дополнительную экспертизу. Как отметила журналистка, блогер Влад Крылов сообщил, что книги серии начали убирать с полок магазинов. Телеведущая предположила, что это может быть связано с любовной линией героев-мужчин.

Романы Мосян Тунсю трижды попадали в списки бестселлеров The New York Times и издаются рекордными тиражами в России (1 том — 200 000 экземпляров, 2 и 3 тома — по 120 000, стартовый тираж четвертого — 100 000). Первые два романа доступны на платформе Букмейт.

По данным Российского книжного союза, в 2023 году первые три части «Благословения небожителей» второй год держатся в топе продаж художественной литературы, обгоняя в популярности «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.

Ранее Мадонна призвала папу Римского приехать в Газу.