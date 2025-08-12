Бывшая возлюбленная Тимати раскрыла отношение к новорожденной дочери рэпера

Модель Алена Шишкова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хорошо относится к новой возлюбленной Тимати Валентине Ивановой и ее дочери Эмме.

Шишкова призналась, что на днях увиделась с Эммой. Она назвала малышку красоткой и чудом. По словам модели, она приняла с любовью новую сестру ее дочери Алисы. Знаменитость также попросила не писать негатив в адрес детей Тимати.

«Я сейчас перечитывала комментарии в Instagram. Там кто-то пишет: «Бедный Радик» и все такое. Можете писать плохое про меня. У меня, в принципе, уже иммунитет. Но про детей я бы попросила, если это возможно, не писать какие-нибудь там гадости, потому что это дети. Как их можно не любить?» — заявила модель.

Эмма Юнусова родилась 2 августа. Для Тимати (Тимур Юнусов — настоящее имя) это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. Тимати и Валентина Иванова вместе с 2022 года.

Ранее Собчак высмеяла Тимати, встретившего дочь в маске Гринча.