Звезда эротической драмы «Чистые» назвала свои любимые книги

Актриса Софья Синицына назвала автобиографию Познера своей любимой книгой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Софья Синицына, известная по главной роли в сериале «Чистые», рассказала «Газете.Ru» о своих любимых произведениях как отечественных, так и зарубежных авторов.

Среди произведений Синицына выделила автобиографический роман Эдуарда Лимонова «Это я — Эдичка», написанный во время эмиграции автора в США. Также актриса считает важной книгу переводчицы Лилианны Лунгиной о жизни в СССР «Подстрочник» и мемуары Владимира Познера «Прощание с иллюзиями».

В расширенный список артистки также вошли: биография «Елизавета II. Королева Великобритании» Люси Уорсли,бестселлер «1913. Лето целого века» Флориан Иллиес, сборник писем «Будем надеяться на все лучшее...» Дмитрия Лихачева, «Повесть о жизни» Константина Паустовского, «Происхождение всех вещей» Элизабет Гилберт, «Снеговик» Вадика Королева и «Чемодан» Сергея Довлатова.

Актриса театра и кино Софья Синицына известна по ролям в фильмах «Фальшивая нота», «Кислота», «Мастер и Маргарита», а также в сериалах «Кухня», «Паук», «Год культуры» и других. В 2025 году с Синицыной выйдет драмеди «Виноград», по сюжету которого герой Павла Прилучного будет вынужден выкупить убыточные виноградники.

Ранее группа «Банд'Эрос» появилась впервые за долгое время на фестивале в Абрау-Дюрсо.

