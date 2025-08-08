«Банд'Эрос» впервые за долгое время выступили на фестивале в России

Группа «Банд'Эрос» появилась впервые за долгое время на фестивале в Абрау-Дюрсо

Музыкальный фестиваль Light Weekend, который проходил на курорте Абрау-Дюрсо, завершился 2 августа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Мероприятие состоялось не впервые: на протяжении четырех лет в Абрау-Дюрсо съезжаются исполнители со всей страны. В 2025-м году на сцену фестиваля, который уже успели назвать «одним из самых ярких событий лета на юге страны», вышли: Леша Свик, Олег Майами, Filatov & Karas и группа «Банд'Эрос». Последние спели перед слушателями такие хиты, как «Манхэттен», «Коламбия Пикчерз» и «Дай пять». Музыкант Леша Свик исполнил свой шлягер «Малиновый свет» и другие композиции, а Filatov & Karas — саундтрек лета «Движ».

«Light Weekend стал синонимом праздничного состояния души. Ценители музыки и хорошего вкуса из разных городов приезжают в Абрау-Дюрсо, чтобы получить уникальные эмоции и провести лучшие выходные лета», — высказалась вице-президент ГК «Абрау-Дюрсо» по туризму и специальным проектам Ирина Гончарова.

Группа «Банд'Эрос» продолжает существовать и выступать, хотя их популярность снизилась. Из первоначального состава коллектива осталась только Наталья Ибадин, а компанию ей теперь составляют Рома Пан (Роман Панич), участница «Голос-9» Мария Русакова и Better (Александр Устьянцев). «Банд'Эрос» зарабатывает тем, что исполняет на концертах хиты прошлых лет. Их последний альбом «Кундалини» вышел в 2011 году.

