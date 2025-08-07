«Лепс, Волочкова и Бородина»: стало известно, где российские звезды отдыхают этим летом

Народный артист РФ Григорий Лепс и его невеста Аврора Киба этим летом отдыхают вместе в Черногории. Об этом сообщает «Пятый канал».

«В данном отеле на неделю стоимость номера на двоих с завтраками начинается от 420-430 тысяч в сезон, то есть сейчас. Там есть и виллы, которые стоят восемь миллионов, 3,5 миллиона», — рассказала турагент Екатерина Рыбкина.

Телеведущая Ксения Бородина вместе с мужем Николаем Сердюковым после свадьбы улетели в отпуск в Турцию, а после — на Алтай. Они остановились в бутик-отеле, стоимость номеров в котором начинается от 20 тысяч рублей за ночь. Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган признались, что любят активный отдых, однако, в этом году им пришлось отказаться от поездок, потому что они планируют открыть собственную ферму и все деньги вкладывают в нее.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что уже в 26-й раз улетела на Мальдивы.

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева до этого показала фигуру в бикини. Она отметила, что отдых за границей не прошел бесследно, но ее все устраивает.

Ранее телеведущая Алла Довлатова заявила, что уже десять лет отдыхает только в России.