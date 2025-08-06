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«К вежливости начал приходить лишь после 50»: Епифанцев рассказал, каково быть Епифанцевым

Актер Епифанцев намекнул, что родители не дали ему хорошее воспитание
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Пресс-служба ТНТ

Актер Владимир Епифанцев в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос, каково это быть Владимиром Епифанцевым, бунтарем и трикстером, который является звездой нескольких поколений.

«Быть мной — по-разному. Бывает норм, а бывает чуть сложнее. Конечно, когда ты молод и у тебя хорошее воспитание, где тебя оберегали зрелые и адекватные люди, — это, наверное, прикольно. Ты ничего не боишься, ты здоров, вежлив, добр и внимателен. Но к этим качествам я начал приходить только после 50. Я не жалуюсь на своих родителей, они как могли исполняли свой родительский долг, однако продолжали находиться в коконе зависимостей и сомнений. При этом им благодарен за то, что хотя бы сейчас я сумел понять, кто такой, считаю это их заслугой. Не буду раскрывать все карты — это слишком сложная для переваривания всуе информация», — сказал он.

Владимиру Епифанцеву — 53 года. На его счету более 100 ролей в кино, в том числе в сериале «Два холма» и фильме «Generation П».

Полное интервью с Епифанцевым читайте здесь.

Ранее Епифанцев заявил, что не сыграл ни одной хорошей роли.

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