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«Я известный, но хороших ролей не было»: Епифанцев — о своей актерской карьере

Актер Владимир Епифанцев заявил, что не сыграл ни одной хорошей роли
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Пресс-служба ТНТ

Актер Владимир Епифанцев в интервью «Газете.Ru» признался, что до сих пор не исполнил ни одной роли, которую мог бы назвать действительно хорошей.

«Если честно, я до сих пор не определился с профессией. Актерство — это просто так случилось, я стремился к другим средствам самовыражения, но так и не смог закрепиться в этих областях. Мой интерес лежит в несколько иных сферах творчества, но тем не менее актерская профессия позволяет мне рассматривать свою жизнь как метафору. Я не искушен хорошими ролями, но мне кажется — настало время это изменить. Хоть я и известный актер, однако хороших ролей еще не было», — отметил артист, добавив, что возлагает в этом смысле большие надежды на грядущий сериал «НейроВася», где он исполнил главную роль.

Епифанцев также заявил, что в случае ухода из кино занялся бы созданием одежды: «[Если в кино меня заменит нейросеть], задумаюсь, что я могу теперь предложить обществу. Мне нравится приносить пользу людям и делать что-то качественное. Скорее всего, я сконцентрировался бы на пошиве качественной одежды, чем я занимаюсь сейчас лишь в свободное время для души».

Владимиру Епифанцеву — 53 года. На его счету более 100 ролей в кино, в том числе в сериале «Два холма» и фильме «Generation П».

Полное интервью с Епифанцевым читайте здесь.

Ранее Владимир Епифанцев признался, что не хотел становиться актером.

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