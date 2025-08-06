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Появились подробности о съемках продолжения драмы «Страсти Христовы»

Variety: Гибсон разделит фильм о Воскресении Христа на две части
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KPA/Global Look Press

Продолжение евангельской драмы «Страсти Христовы», которое снял Мэл Гибсон, будет разделено на два фильма, премьера каждого из которых, как запланировано, состоится в 2027 году. Об этом пишет издание Variety.

«Смелость, новаторский дух и гибкая, решительная позиция Lionsgate вдохновляли меня уже давно, и я не могу представить себе более идеального дистрибьютора для фильма «Воскресение Христа»», — заявил Гибсон.

Премьера первой части «Страсти Христовы: Воскресение» запланирована на Страстную пятницу, 26 марта 2027 года, тогда как второй — на 40 дней позже, в День Вознесения Господня, 6 мая. Как следует из названия, сюжет будет сосредоточен на Воскресении Иисуса Христа.

Оригинальный фильм с Джеймсом Кэвизелом в роли Иисуса из Назарета и Моникой Беллуччи в роли Марии Магдалины повествовал о последних 12 часах перед распятием Господа на Голгофе.

Гибсон отметил, что «никогда не читал ничего подобного» вроде сценария, который режиссер пишет вместе с Рэндаллом Уоллесом. В прошлом Уоллес работал над сценарием к фильму «Храброе сердце».

В продолжении евангельской драмы роль Иисуса Христа также исполнит Джеймс Кэвизел, Майя Моргенштерн — роль Девы Марии, а Франческо Де Вито предстанет в образе апостола Петра.

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