Названа дата цифрового релиза фильма «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным

Фильм «Жизнь по вызову» о владельце элитного агентства Александра Шмидта, снятый по одноименному сериалу с Павлом Прилучным, выйдет 23 августа в онлайн-кинотеатре KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Фильм дополняет вселенную «Жизни по вызову», но построен как отдельная история и снят без обязательной привязки к сериалу. По сюжету Александр Шмидт (он же — Мэджик) решает отойти от бизнеса, однако мужчину не не отпускает прошлое — за ним охотится международный картель. Герой впервые сталкивается с угрозой подобного масштаба, и, чтобы выжить, он обращается за помощью к новым покровителям.

«Шмидт изменился — он уже не тот циничный «решала», каким был в начале сериала. В фильме он сталкивается с ситуациями, где одних связей и денег недостаточно. Я хотел показать, что даже такой герой, привыкший все контролировать, может оказаться в положении, когда приходится выбирать между выгодой и чем-то более важным», — высказался о герое Павел Прилучный.

Режиссером фильма выступил Сарик Андреасян. В ролях: Прилучный, Лиза Моряк, Анна Азарова, Алексей Гришин, Анна Глаубэ, Денис Бургазлиев, Павел Левкин, Яна Аносова, Никита Плащевский, Лолита Таборко, Алексей Фатеев, Евгений Шириков.

Ранее СМИ раскрыли лучший по выручке фильм в карьере Брэда Питта.