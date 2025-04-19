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Самбурская послала в пятую точку Костюшкина после извинений

Актриса Самбурская заявила, что не принимает извинения Костюшкина
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и певица Настасья Самбурская подтвердила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что артист Стас Костюшкин сбил ее на мопеде.

Самбурская рассказала, что Костюшкин прислал ей букет с извинениями. Артистка послала певца.

«Знаешь, что, Стас, я хочу тебе сказать. В жопу тебя и твой букет. Я твои извинения не принимаю», — заявила актриса.

15 апреля «СтарХит» сообщило, что Настасью Самбурскую сбил мопед в центре Москвы. Перед актрисой затормозил внедорожник на пешеходном переходе, а затем из-за машины резко вылетел мопед, который задел артистку. В результате столкновения, сказали очевидцы, звезду отбросило на капот остановившегося авто. Она «сильно ударилась». Настасья Самбурская отказалась от госпитализации и самостоятельно покинула место происшествия.

По данным журналистов, водитель мопеда упал, успев проехать несколько метров от места ДТП. Он «не сильно пострадал», поскольку его спас шлем. Позже «СтарХит» опубликовал видео, где виновник ДТП просит прощения у актрисы и пытается ей помочь. Когда водитель мопеда поворачивается, то становится ясно, что это Стас Костюшкин.

Ранее Настасья Самбурская показала травму, которую ей нанес Стас Костюшкин.

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