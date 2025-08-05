Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии: «Стараюсь на нее выживать»

Народный артист РСФСР Юрий Назаров заявил в беседе с изданием «Абзац», что получает около 70 тысяч рублей пенсии.

По словам Назарова, основная его пенсия – это 30 тысяч рублей. Он также получает доплату в районе 40 тысяч рублей за звание народного артиста.

«Я не могу сказать, что до конца доволен, но стараюсь на нее выживать. Творческих планов сейчас никаких», — поделился актер.

Как отметил Назаров, полгода назад не стало его жены, поэтому ему приходится справляться со всем в одиночку.

«Завтра приедет моя внучка Сашенька, будет суп варить», — рассказал артист.

Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. В 1957 году он дебютировал в фильме Сергея Юткевича «Рассказы о Ленине», а затем снялся в таких картинах, как «Прощание славянки», «Маленькая Вера», «Война на западном направлении», «Казачья быль», «Последняя исповедь» и других. За свою карьеру ему удалось поработать с выдающимися советскими режиссерами — включая Андрея Тарковского, Юрия Озерова и Михаила Калатозова. В исторической драме Тарковского «Андрей Рублев» Назаров сыграл князя.

Ранее Юрий Назаров обратился к врачам из-за проблем с сердцем.