88-летний Юрий Назаров обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Народному артисту РФ Юрию Назарову запретили нервничать на фоне проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

88-летний актер «Зеркала», как сообщают СМИ, самостоятельно обратился в клинику из-за гипертонических проблем, а там, в свою очередь, назначили ему диету, рекомендовали заняться спортом и избегать стрессовых ситуаций.

Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. В 1957 году он дебютировал в фильме Сергея Юткевича «Рассказы о Ленине», а затем снялся в таких картинах, как: «Прощание славянки», «Маленькая Вера», «Война на западном направлении», «Казачья быль», «Последняя исповедь» и других. За свою карьеру ему удалось поработать с выдающимися советскими режиссерами — включая Андрея Тарковского, Юрия Озерова и Михаила Калатозова. В исторической драме Тарковского «Андрей Рублев» Назаров сыграл князя.

В последний раз Назарова госпитализировали в 2023 году с травмой ноги. Актер рассказывал, что упал, из-за чего у него образовалась гематома.

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