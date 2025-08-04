«Вдруг вирус?»: Запашный об опасности роботов и ИИ в цирке

Директор БМЦ Запашный заявил, что роботы и ИИ в цирке опасны для артистов

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предупредил об опасности использования искусственного интеллекта и роботов в цирковом искусстве. Его цитирует ТАСС.

По словам Запашного, интеграцию ИИ в жизнь нужно жестко контролировать, чтобы избежать трагедий.

В пример он привел номер парного жонглирования «Клик» своего брата Аскольда, где задействована многотонная промышленная рука, переносящая артистку по арене.

«Возникают плохие мысли: какой сбой программы может произойти, успеем ли мы среагировать, если вдруг робот даст сбой? Или какой-то вирус попадет в программное обеспечение, и что из этого может выйти?» — рассуждает Запашный.

Артист подчеркнул, что как директор, отвечающий за жизни людей, он не в восторге от использования роботов в шоу и предпочел бы, чтобы роботы продавали мороженое или поднимали с этажа на этаж людей.

В конце июля Запашный призвал россиян отказаться от селфи с дикими лисами. Дрессировщик добавил, что при встрече с лисой стоит просто спокойно покинуть территорию.

Ранее сообщалось, что Владимир Высоцкий выступит на сцене в виде цифрового аватара.