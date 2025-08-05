На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фильм российского режиссера вошел в топ-5 Amazon Prime

Фильм «Главы государств» режиссера Найшуллера занял 4-е место по просмотрам на Prime Video
true
true
true
close
Amazon

Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Главы государств» вошел в топ-5 просмотров на американском стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Об этом сообщает «КиноТВ».

«Главы государств» заняли четвертое место по просмотрам на платформе за всю историю ее существования. Картину Найшуллера обогнали кинохиты «Миссия: Красный», «Расплата 2» и «Война будущего».

Комедийный боевик Найшуллера рассказывает про американского президента (Джон Сина) и британского премьер-министра (Идрис Эльба), которые вынуждены объединиться для противостояния международному заговору. Премьера ленты состоялась на Prime Video 2 июля. О других интересных премьерах июля «Газета.Ru» рассказывала ранее.

«Главы государств» также заняли четвертое место в рейтинге самых популярных пиратских фильмов в Рунете в июле 2025 года.

До этого хоррор «Одно целое» стал лидером российского проката.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами