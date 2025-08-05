Фильм российского режиссера вошел в топ-5 Amazon Prime

Фильм «Главы государств» режиссера Найшуллера занял 4-е место по просмотрам на Prime Video

Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Главы государств» вошел в топ-5 просмотров на американском стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Об этом сообщает «КиноТВ».

«Главы государств» заняли четвертое место по просмотрам на платформе за всю историю ее существования. Картину Найшуллера обогнали кинохиты «Миссия: Красный», «Расплата 2» и «Война будущего».

Комедийный боевик Найшуллера рассказывает про американского президента (Джон Сина) и британского премьер-министра (Идрис Эльба), которые вынуждены объединиться для противостояния международному заговору. Премьера ленты состоялась на Prime Video 2 июля. О других интересных премьерах июля «Газета.Ru» рассказывала ранее.

«Главы государств» также заняли четвертое место в рейтинге самых популярных пиратских фильмов в Рунете в июле 2025 года.

До этого хоррор «Одно целое» стал лидером российского проката.