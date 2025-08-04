Мировая премьера рок-мюзикла «Гладиатор» пройдет в Москве

Мировая премьера рок-мюзикла «Гладиатор» в постановке Современного театра мюзикла пройдет на сцене «Театриума на Серпуховке» 11 и 12 октября. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе театра.

По задумке авторов, мюзикл «Гладиатор» — это не просто история о мести и предательстве, а гимн силе человеческого духа, рассказ о том, что даже в самые темные времена надежда не гаснет.

Режиссер Рамзиля Минибаева поставила спектакль о Древнем Риме на театральной сцене в рок-формате. В труппу мюзикла вошли звезды российской мюзикловой сцены: лауреат премии «Золотая маска» Александр Бобров («Шахматы», «Дракула»), Ярослав Баярунас («Иисус Христос – суперзвезда!», «Последнее испытание»), участник шоу «Голос» Роман Графов («Шахматы», «Бал вампиров», «Преступление и наказание»), Константин Барышников («Бал вампиров», «Маяковский», «Алые паруса»), лауреат премии «Музыкальное сердце театра» Наталия Быстрова («Русалочка», «Анна Каренина», «Ромео vs Джульетта» «Звуки музыки», «Красавица и Чудовище») и другие.

«Этот проект стал для нас настоящим вызовом. Мы создаем принципиально новое произведение, где античная драматургия встречается с энергией рок-музыки. Это будет не просто мюзикл — это будет взрыв эмоций на стыке рок-музыки и театра!» — признается продюсер мюзикла Альберт Могинов.

Специально для этого проекта была создана оригинальная рок-партитура, в которой классические театральные традиции встречаются с мощью современного рока. Авторами музыки и слов стали Петр Елфимов, Константин Скрипалев, Анна Скрипалева и Вадим Лановой. Саунд-продюсером проекта и автором аранжировок стал вокалист группы «Гран-Куражъ», представитель Белоруссии на конкурсе «Евровидение 2009» Петр Елфимов, который также исполнит одну из главных ролей в постановке – полководца Максимуса, человека, потерявшего все, но не сломавшегося.

Над миром спектакля работали художник-сценограф Ксения Трифонова, художник по костюмам Янина Кремер разработала уникальные образы, постановщик боевых сцен Батраз Засеев и хореограф-постановщик Ирина Корнеева.

Ранее мюзикл «Последняя сказка» посмотрели 400 000 зрителей.