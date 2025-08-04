Кубинка пообещала рассказать о «подлинном вкусе» ее страны на «Интервидении»

Джазовая исполнительница Сулема Иглесиас Саласар рассказала в беседе с ТАСС, что станцует гуагуанко на «Интервидении».

Сулема Иглесиас Саласар представит Кубу на международном конкурсе. Гуагуанко является видом народной румбы в ее стране. По словам артистки, танец помогает раскрыть особенности ее культуры и является корнем традиций ее народа.

«(Танец) исторический. И уже довольно много путешествовал по миру. Именно поэтому мы решили, что гуагуанко — идеальный вариант, чтобы рассказать зрителям о подлинном вкусе кубинцев, об особенностях нашей страны. И благодаря «Интервидению» мы можем поделиться этим со всем миром», — заявила джазвумен.

Иглесиас Саласар уточнила, что в ее выступлении будут присутствовать как традиционные народные мотивы, так и современный стиль. Своим номером артистка хочет донести до зрителей послание кубинской культуры.

Певица добавила, что в стране ее поддерживают в участии в «Интервидении». По словам артистки, она испытывает волнение из-за выступления в таком масштабном международном конкурсе.

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