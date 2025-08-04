«Михаил нам позвонил»: семья Громовых о подаренной Ефремовым квартире

Семья Громовых получила московскую квартиру на Олимпийском проспекте, ранее принадлежавшую дяде актера Михаила Ефремова Александру Покровскому. Об этом пишет aif.ru.

Известно, что Покровский планировал официально завещать свою жилплощадь семье Громовых, тоже состоящих с ним в родственной связи, за заботу по отношению к нему. Спустя полгода после кончины Покровского в 2023 году актер официально заявил о своих наследственных правах на недвижимость, однако недавно передумал.

«Михаил нам позвонил, без высокомерия. Сказал, что он помнит о договоренностях, и все. Он договорился с юристом-нотариусом и пригласил нас», — сказал Алексей Громов.

Актер пришел на встречу с семьей лично.

«Людям отписать квартиру в 9,5 млн рублей — это по кадастровой, а так еще больше. Это шаг, очень сильный», — говорит представитель семьи Громовых.

О том, что Ефремов подарил квартиру семье, с которой воевал за наследство, стало известно накануне. До этого рассчитывал выселить Громовых, продать жилье и получить около 15 млн рублей — половину стоимости квартиры.

Ранее Михаил Ефремов съехал от пятой жены.