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Тому Холланду не продали его же безалкогольное пиво

Актер Том Холланд рассказал, что не мог купить безалкогольное пиво без документов
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Marvel Studios

Актер Том Холланд рассказал, что ему не продали безалкогольного пива собственного же бренда. Видео с артистом опубликовано на reddit.com.

Холланд приехал в США, где решил отправиться в магазин на поиски своего пива. Ему удалось найти продукт в одном из трех магазинов. Актер отметил, что ему не захотели продавать напиток из-за британского паспорта.

«Мне не хотели продавать его, потому что мои британские документы не приняли, и я не смог доказать совершеннолетие. После этого милая сотрудница отсканировала свои документы. Иронично, что мне не продали мой же продукт», — поделился актер.

Холланд запустил собственный бренд безалкогольного пива в октябре 2024 года. На создание собственного напитка его вдохновил собственный путь к трезвости. Артист полностью отказался от алкоголя.

По словам Холланда, он поддерживает трезвость с помощью безалкогольного пива. Холодная банка безалкогольного напитка позволяет актеру почувствовать привычные ощущения и убедиться, что он не упускает ночную жизнь и общение с друзьями.

Ранее сообщалось, что семья актрисы Зендаи дала Тому Холланду прозвище Человека-паука.

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