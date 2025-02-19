Тому Холланду не продали его же безалкогольное пиво

Актер Том Холланд рассказал, что не мог купить безалкогольное пиво без документов

Актер Том Холланд рассказал, что ему не продали безалкогольного пива собственного же бренда. Видео с артистом опубликовано на reddit.com.

Холланд приехал в США, где решил отправиться в магазин на поиски своего пива. Ему удалось найти продукт в одном из трех магазинов. Актер отметил, что ему не захотели продавать напиток из-за британского паспорта.

«Мне не хотели продавать его, потому что мои британские документы не приняли, и я не смог доказать совершеннолетие. После этого милая сотрудница отсканировала свои документы. Иронично, что мне не продали мой же продукт», — поделился актер.

Холланд запустил собственный бренд безалкогольного пива в октябре 2024 года. На создание собственного напитка его вдохновил собственный путь к трезвости. Артист полностью отказался от алкоголя.

По словам Холланда, он поддерживает трезвость с помощью безалкогольного пива. Холодная банка безалкогольного напитка позволяет актеру почувствовать привычные ощущения и убедиться, что он не упускает ночную жизнь и общение с друзьями.

Ранее сообщалось, что семья актрисы Зендаи дала Тому Холланду прозвище Человека-паука.