У певицы Славы пополнение в семье: «Мой антидепрессант!»

Певица Слава порадовалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в ее семье случилось пополнение — появилась собака породы мальтипу.

Она назвала питомца своим «антидепрессантом», отметив, что ее счастью «нет предела». Также артистка попросила подписчиков помочь ей с выбором клички для нового друга.

«Наш новый хвостик. Добро пожаловать в семью», — написала Слава на опубликованном с новым псом видео.

В ролике на фоне мальтипу бегал другой пес породы корги, но при этом неизвестно, это питомец Славы или кого-то другого. Как сообщали СМИ, у артистки в 2017 году проживал карликовый еж по кличке Офелия, а в начале июня 2025-го артистка показывала, как кормит питона живыми мышами.

Накануне певица Анна Asti признавалась в эфире «Нового радио», что подаренный ей щенок стоит 2 млн рублей. Она заявила, что давно мечтала завести собаку данной породы, но когда узнала у заводчицы цену, то передумала брать друга в семью. Потом ей подарили пса.

«Я чуть не подавилась, когда мне объявили цену. Я подумала: «Спасибо, я без собаки побуду», — высказалась Asti.

Ранее певец Дима Билан заявил, что стал жертвой абьюза на Мальдивах.