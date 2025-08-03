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У певицы Славы пополнение в семье: «Мой антидепрессант!»

Певица Слава заявила, что счастлива на фоне появления собаки породы мальтипу
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Певица Слава порадовалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в ее семье случилось пополнение — появилась собака породы мальтипу.

Она назвала питомца своим «антидепрессантом», отметив, что ее счастью «нет предела». Также артистка попросила подписчиков помочь ей с выбором клички для нового друга.

«Наш новый хвостик. Добро пожаловать в семью», — написала Слава на опубликованном с новым псом видео.

В ролике на фоне мальтипу бегал другой пес породы корги, но при этом неизвестно, это питомец Славы или кого-то другого. Как сообщали СМИ, у артистки в 2017 году проживал карликовый еж по кличке Офелия, а в начале июня 2025-го артистка показывала, как кормит питона живыми мышами.

Накануне певица Анна Asti признавалась в эфире «Нового радио», что подаренный ей щенок стоит 2 млн рублей. Она заявила, что давно мечтала завести собаку данной породы, но когда узнала у заводчицы цену, то передумала брать друга в семью. Потом ей подарили пса.

«Я чуть не подавилась, когда мне объявили цену. Я подумала: «Спасибо, я без собаки побуду», — высказалась Asti.

Ранее певец Дима Билан заявил, что стал жертвой абьюза на Мальдивах.

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