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Актер «Раневской» перед кончиной работал водителем

Актер Глотов несколько лет не снимался перед кончиной
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ПЦ «Профит»

Актер Максим Глотов перед кончиной работал водителем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, 60-летний Глотов несколько месяцев не общался с близкими и в последние несколько лет не снимался в кино. Последние фильмы с его участием вышли в 2023 году.

Утверждается также, что несколько лет он был прописан в квартире на Патриарших прудах в Москве, а после — переехал в жилье на улице Вучетича, где купил себе комнату. Его родные, пишет Life, сейчас проживают в Одессе.

Максима Глотова без признаков жизни обнаружили 1 августа 2025 года в его квартире полицейские.

Максим Глотов в 1992 году окончил актёрское отделение театрального факультета Саратовской Государственной консерватории (мастерская В.З.Федосеева). Работал в театрах Одессы, Саратова, Казани, Москвы. Актер известен по ролям в сериалах «Содержанки», «Раневская», «Душегубы», «Желтый глаз тигра» и других.

Ранее не стало театрального режиссера Роберта Уилсона, поставившего в Москве «Сказки Пушкина».

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