Актер «Раневской» перед кончиной работал водителем

Актер Глотов несколько лет не снимался перед кончиной

Актер Максим Глотов перед кончиной работал водителем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, 60-летний Глотов несколько месяцев не общался с близкими и в последние несколько лет не снимался в кино. Последние фильмы с его участием вышли в 2023 году.

Утверждается также, что несколько лет он был прописан в квартире на Патриарших прудах в Москве, а после — переехал в жилье на улице Вучетича, где купил себе комнату. Его родные, пишет Life, сейчас проживают в Одессе.

Максима Глотова без признаков жизни обнаружили 1 августа 2025 года в его квартире полицейские.

Максим Глотов в 1992 году окончил актёрское отделение театрального факультета Саратовской Государственной консерватории (мастерская В.З.Федосеева). Работал в театрах Одессы, Саратова, Казани, Москвы. Актер известен по ролям в сериалах «Содержанки», «Раневская», «Душегубы», «Желтый глаз тигра» и других.

Ранее не стало театрального режиссера Роберта Уилсона, поставившего в Москве «Сказки Пушкина».