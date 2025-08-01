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Безрукова о романах с коллегами: «Про них я все прекрасно знала»

Актриса Безрукова призналась, что раньше заводила романы только с коллегами
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ирина Безрукова призналась, что раньше вступала в романтические отношения только с коллегами. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере комедийного сериала «Три сестры».

«Если у меня и бывали романы, то со своими коллегами, про которых я все прекрасно знала», — пояснила актриса.

По ее словам, она стала избирательной после того, как стала популярной, потому что вместе с этим к ней пришли опасения. Безрукова уточнила, что она боялась быть обманутой мужчинами. Из-за этого ей приходилось с «осторожностью смотреть по сторонам».

В апреле Ирина Безрукова поделилась с подписчиками подробностями личной жизни. Звезда заявила, что надеется на встречу со «своим» мужчиной, но не занимается его поиском. По ее словам, в любом возрасте можно полюбить и встретить своего человека. Она отметила, что по-настоящему гармоничные отношения бывают, когда встречаются близкие по духу люди, поэтому она не ищет никого специально. Такие встречи случаются сами, когда приходит время, добавила Безрукова.

Ранее сообщалось, что 60-летняя Безрукова пришла на премьеру в «голой» рубашке и блестящих брюках.

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