Татьяне Лазаревой пригрозили новым уголовным делом за оправдание терроризма

Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозили новым уголовным делом за оправдание терроризма. За что могут снова судить уехавшую из России артистку, рассказал в беседе с aif.ru адвокат Дмитрий Аграновский.

Недавно Лазарева, комментируя приговор в отношении нее об оправдании терроризма, заявила, что еще раз положительно бы высказалась об ударах по Белгороду.

«С моей точки зрения, оправдание ударов по мирному населению — это оправдание терроризма. Наказание ей будет соответствующим, с учетом рецидива и прочего», — говорит Аграновский.

По статье об оправдании терроризма Лазаревой может грозить лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

На 6,5 лет колонии ее осудили до этого по делу об оправдании терроризма. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Против Лазаревой возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, за что ей грозит еще до двух лет лишения свободы.

Адвокат Лазаревой в ходе слушания сообщил, что она не согласна с предъявленным ей обвинением.