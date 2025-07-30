«Учим русские слова, чтобы показать уважение»: интервью с кей-поп-звездами YOUNG POSSE

В начале августа в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты южнокорейской кей-поп-группы YOUNG POSSE. Коллективу всего два года, но благодаря ироничным текстам и смелым экспериментам с жанрами девушки уже успели громко заявить о себе на мировой сцене. В интервью «Газете.Ru» участницы группы — Сонхе, Ёнджон, Джиана, Доын и Джиын — рассказали, как их жизнь изменила популярность, поделились секретами урегулирования конфликтов в женском коллективе, а также объяснили, почему с особым трепетом ждут встречи с российскими поклонниками.

— Вы называете себя командой с особым духом и миссией. В чем заключается уникальность YOUNG POSSE? Что вы привносите на кей-поп-сцену как нечто отличительное?

Ёнджон: Думаю, наша особенность заключается в том, что мы можем полностью передать свои истории через музыку самых разных жанров. Благодаря этому мы остаемся свободными и искренними, и именно в этом заключается наша индивидуальность.

— Чем вы занимались до YOUNG POSSE? И если бы не музыка, какой путь бы выбрали?

Доын: Я была обычной школьницей. Если бы не занялась музыкой, наверное, серьезно училась бы и готовилась к поступлению. Но думаю, что все равно в итоге пришла бы к музыке.

close Личный архив группы YOUNG POSSE

— Как изменилась ваша жизнь, когда группа стала популярной? Что для вас значит быть айдолом? Бывали ли моменты, когда популярность оказывалась в тягость?

Джиын: Честно говоря, пока мне не кажется, что мы стали по-настоящему популярными. Сейчас мы все еще в процессе обучения. Но каждый раз, когда фанаты нас ждут и поддерживают, я чувствую: «Да, я действительно айдол». Это осознание приносит и радость, и чувство ответственности.

— Какие отношения у вас между собой? И верно ли, что Сонхе — лидер группы? Был ли у вас какой-то особый способ выбора лидера?

Сонхе: Мы скорее все время подшучиваем и дразним друг друга, чем сыплем комплиментами. Но если кто-то посторонний скажет о ком-то из нас что-то плохое — сразу становимся на защиту. Что касается лидерства — я, наверное, стала лидером, потому что старше всех, дольше всех в компании и могу сказать все честно, если это нужно.

— В любой команде бывают разногласия. По каким причинам вы чаще всего спорите? В чем секрет вашего командного духа?

Джиана: Конечно, споры случаются, но серьезных конфликтов у нас почти не бывает. Обычно это просто мелкие перепалки в шутку. Когда возникают реальные разногласия, мы выделяем время, чтобы обсудить все и услышать друг друга. Думаю, именно это и помогает нам оставаться командой.

— У YOUNG POSSE есть свои ритуалы и традиции?

Ёнджон: У нас есть боевой девиз, который мы выкрикиваем перед выходом на сцену. Это придает сил и помогает почувствовать единство.

close Личный архив группы YOUNG POSSE

— У вас плотный концертный график, время на отдых остается?

Доын: В последнее время я начала немного заниматься спортом вместе с Джианой. Когда тренируешься с закрытыми глазами, успокаиваешься и наводишь порядок в мыслях. Еще я люблю слушать хип-хоп и писать рэп-тексты — хоть пока и не очень хорошо получается, но это приносит удовольствие.

— Что сейчас движет вами? Какие цели вы ставите перед собой как YOUNG POSSE?

Сонхе: Я всегда мечтаю о моменте, когда нашу музыку смогут разделить с нами как можно больше людей. Поэтому стараюсь создавать хорошие песни и делать качественные выступления.

Ёнджон: Хочу, чтобы о нас узнали еще больше людей — и чтобы мы могли смело показывать, какими хотим быть. Хочу стать уверенной и крутой участницей YOUNG POSSE!

Джиана: Сейчас моя цель — первое место на музыкальном шоу. А в перспективе — стать группой, которую знают, любят и уважают все.

Доын: Пока у меня нет четкой формулировки, но я точно хочу добиться успеха как участница YOUNG POSSE. Хочу чаще выходить на сцену и делиться нашей музыкой с людьми, чтобы она давала им силы.

Джиын: Мы хотим пробовать себя в разных жанрах, экспериментировать и показывать наш неповторимый стиль. А моя цель — создавать такие сцены, которые надолго останутся в памяти зрителей.

close Личный архив группы YOUNG POSSE

— В августе YOUNG POSSE впервые выступит в России. Как вы готовитесь к встрече с российскими фанатами?

Сонхе: Поскольку это наш первый визит в Россию, я стараюсь выучить хотя бы базовые фразы и простое приветствие на русском — чтобы порадовать фанатов и показать уважение!

Ёнджон: Это наша первая встреча с российскими фанатами, поэтому мы готовим шоу, чтобы как следует повеселиться вместе!

Джиана: Я очень взволнована! Это первый концерт YOUNG POSSE за долгое время, поэтому немного нервничаю, но в то же время с нетерпением жду этого выступления. Россия, скоро увидимся! Мы готовим для вас классные выступления — ждите нас!

Доын: Я очень взволнована, ведь это будет наше первое выступление в России. Мы усердно готовимся, чтобы сделать этот концерт незабываемым. Хотим зарядить телепатов энергией и сделать их хоть немного счастливее на нашем шоу!

Джиын: Мы все невероятно взволнованы и с нетерпением ждем встречи! Готовим не только сцену, но и другие способы передать нашу искренность. Очень хотим подарить вам незабываемое время!