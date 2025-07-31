Режиссер Михалков: РФ нужно перестать заискивать перед США, время которых прошло

Режиссер Никита Михалков заявил в авторской колонке, опубликованной на сайте ТАСС, что «время Америки прошло».

«Америка стареет, дряхлеет, деградирует. Все меняется. Той Америки 1980-х годов, которую мы знали, любили, понимали, о которой мечтали, ее больше нет. Она разрушена самой же собой, своей политикой, «демократическими» новшествами», — заявил постановщик.

Под демократическими новшествами, уточнил Михалков, он понимает квадроберов и представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), появление которых, как он считает, нарушило человеческие, нравственные и божественные правила. По словам кинематографиста, на данный момент Россия и евразийское пространство пытаются сохранить культуру для всего человечества — «защитить человека, обладающего душой и такими понятиями, как стыд, сострадание, совесть, любовь, признание своего божественного происхождения».

«В течение долгого времени европейская культура была основой культурного пространства. <…> Пресыщенность и безбедная жизнь Европы под защитой американского ядерного зонтика привели к постепенной деградации всего того, что когда-то было образцом вкуса, таланта и просвещения», — заявил он.

Михалков осудил Европу за то, что на протяжении долгих лет она культивировала в русских чувство стыда, поскольку законодателями моды во многих отраслях были европейские страны.

«Наша застенчивость, с одной стороны, а с другой — самоуничижение привели к тому, что целые поколения выросли в ощущении собственной неполноценности», — отметил он.

Режиссер призвал россиян остановиться и «перестать заискивать» перед другими странами. Он посоветовал избавляться от «глубокой провинциальности».

«Хватит, раскрыв рот, как папуасы, с восторгом наблюдать за безудержным потреблением, которое стало сегодня знаком элитарной привилегии», — высказался он.

Ранее Собчак вспомнила, как Мэрил Стрип праздновала юбилей на даче Михалкова в РФ.