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Полиция Стамбула устранила угрозу теракта на концерте Тимберлейка

Стамбульская полиция предотвратила теракты на концерте Тимберлейка 30 июля
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Chris Pizzello/AP

Полиция Стамбула сообщила об устранении угрозы теракта на концерте Джастина Тимберлейка, который состоялся в среду. Об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на правоохранителей.

В ведомстве уточнили, что перед концертом артиста несколько террористических групп распространили информацию о запланированной террористической акции.

«В результате успешных и самоотверженных усилий управления полиции Стамбула была устранена угроза потенциального теракта, концертная площадка охранялась на самом высшем уровне», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мероприятие на стадионе Стамбульского университета сопровождалось тысячами сотрудников полиции, включая правоохранителей в штатском и антитеррористические отряды.

Визит Тимберлейка в Турцию стал первым за 11 лет. Перед началом выступления на входе на концертную площадку образовались толпы и задержки. В полиции уточнили, что причиной этому послужило введение мер предосторожности в виде дополнительных проверок.

До этого подростку из Сирии выдвинули обвинение в помощи в подготовке теракта на концертах «Eras Tour» американской певицы Тейлор Свифт. Подросток якобы помогал, переводя инструкции по изготовлению бомбы с арабского языка и организуя онлайн-контакт потенциального террориста с членом террористической организации.

Ранее стало известно, как участники теракта в «Крокусе» готовили нападение.

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