Худрук Cinematica раскрыл секрет успеха экспериментальной музыки: «Нет задачи быть услышанным»

Композитор Андрианов: мне важно поставить эксперимент, а не увлечь публику

Композитор, пианист и импровизатор Глеб Андрианов признался в беседе с «Газетой.Ru», что при работе над экспериментальной музыкой не стремится быть услышанным публикой.

«Когда я занимаюсь экспериментальной музыкой, то у меня нет задачи заинтересовать слушателя. Важно увлечь в первую очередь себя: поставить перед собой задачу, которую еще не делал, — и тогда это становится интересно слушателю», — заявил он.

По словам Андрианова, ему, как композитору, важен именно сам процесс эксперимента — начиная с придумывания идеи.

«Совместить звучание басов органа с какой-то электроникой или играть джаз на барочных инструментах — вот, что интересно. Быть услышанным — это, наверное, больше задача маркетологов, менеджеров и продюсеров, чем композитора», — раскрыл музыкант.

Глеб Андрианов — создатель и художественный руководитель камерного оркестра нового поколения с фокусом на музыку из фильмов Cinematica. В своей авторской музыке он соединяет академическую выразительность, живую интонацию и эмоциональную открытость.

В старых интервью музыкант рассказал, что является абсолютным самоучкой, а первый освоенный им инструмент — гитара.

7 августа Cinematica вместе с поэтессой Ах Астаховой представят новую программу «Просто быть собой» на сцене Зеленого театра ВДНХ. Создатели обещают, что в этот вечер зритель совершит «музыкально-поэтическое погружение и станет частью происходящего».

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