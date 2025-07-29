«Пусть тогда не носит штаны»: Шаляпин ответил Mia Boyko на критику мужчин в розовом

Певец Прохор Шаляпин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что думает о высказывании певицы Mia Boyka о розовом цвете. По мнению артистки, розовый не является мужским цветом и носить его мужчинам — неприемлемо.

«Хочу призвать в таком случае Мию не носить брюки и штаны — на Руси было непозволительно девушкам носить брюки. Но это, разумеется, шутка. Я за то, чтобы все ходили, в чем угодно. Главное, чтобы было прилично все и красиво. Миа погорячились в очередной раз, но ей это простительно, она молода еще», — заявил Шаляпин, нередко появляющийся на публике в одежде именно розового цвета.

В шоу «Наша новая музыка» певица Mia Boyka, которая была членом жюри, возмутилась внешним видом одного из участников проекта. Она заявила, что розовый — не мужской цвет, призвав мужчин не надевать его. «От лица всех женщин, мужчин, пожалуйста, не носите розовые футболки, блин», — сказала артистка.

Ранее Лисовец раскритиковал Mia Boyka за слова о розовом цвете.