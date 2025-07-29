На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пусть тогда не носит штаны»: Шаляпин ответил Mia Boyko на критику мужчин в розовом

Шоумен Прохор Шаляпин призвал Mia Boyko не носить брюки и штаны
true
true
true
close
shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Прохор Шаляпин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что думает о высказывании певицы Mia Boyka о розовом цвете. По мнению артистки, розовый не является мужским цветом и носить его мужчинам — неприемлемо.

«Хочу призвать в таком случае Мию не носить брюки и штаны — на Руси было непозволительно девушкам носить брюки. Но это, разумеется, шутка. Я за то, чтобы все ходили, в чем угодно. Главное, чтобы было прилично все и красиво. Миа погорячились в очередной раз, но ей это простительно, она молода еще», — заявил Шаляпин, нередко появляющийся на публике в одежде именно розового цвета.

В шоу «Наша новая музыка» певица Mia Boyka, которая была членом жюри, возмутилась внешним видом одного из участников проекта. Она заявила, что розовый — не мужской цвет, призвав мужчин не надевать его. «От лица всех женщин, мужчин, пожалуйста, не носите розовые футболки, блин», — сказала артистка.

Ранее Лисовец раскритиковал Mia Boyka за слова о розовом цвете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами