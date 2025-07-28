Пеннивайз вернулся в новом трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Студии Warner Bros. и HBO выпустили новый тизер «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Стриминговый сервис HBO Max и студия Warner Bros. выпустили новый тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Он опубликован на YouTube.

Сюжет сериала развернется в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн, где происходят многие события вселенной Стивена Кинга, — до событий книги и фильма «Оно». Подробности сюжета сериала держатся в тайне.

Главные роли в сериале сыграли Джован Адепо, Крис Чок, Тейлор Пейдж, Джеймс Ремар и Стивен Райдер — актеры похожи на артистов, игравших в фильмах «Оно» и «Оно 2». Билл Скарсгард вернулся к роли инфернального танцующего клоуна Пеннивайза.

Первые эпизоды сериала выйдут в октябре на HBO Max.

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