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Пеннивайз вернулся в новом трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Студии Warner Bros. и HBO выпустили новый тизер «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
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Стриминговый сервис HBO Max и студия Warner Bros. выпустили новый тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Он опубликован на YouTube.

Сюжет сериала развернется в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн, где происходят многие события вселенной Стивена Кинга, — до событий книги и фильма «Оно». Подробности сюжета сериала держатся в тайне.

Главные роли в сериале сыграли Джован Адепо, Крис Чок, Тейлор Пейдж, Джеймс Ремар и Стивен Райдер — актеры похожи на артистов, игравших в фильмах «Оно» и «Оно 2». Билл Скарсгард вернулся к роли инфернального танцующего клоуна Пеннивайза.

Первые эпизоды сериала выйдут в октябре на HBO Max.

Накануне самый популярный YouTube-блогер в мире MrBeast объявил о создании собственного анимационного сериала. Проект, получивший название MrBeast Lab, основан на одноименной серии игрушек блогера и станет частью масштабной рекламной кампании. Премьера мультсериала запланирована на октябрь 2025 года.

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