«Что-то сумасшедшее»: Калягин о сумбуре на прощании с Высоцким

Актер Калягин назвал работу с Высоцким одним из счастливейших периодов жизни

Народный артист РСФСР Александр Калягин назвал совместную работу с Владимиром Высоцким в Театре на Таганке одним из счастливейших периодов своей жизни. Его цитирует ТАСС.

«Для меня большое счастье, что когда-то мы работали вместе, играли вместе, дурачились вместе», - вспоминает он.

Он также рассказал, как проходила церемония прощания с поэтом — в здание Театра на Таганке, утверждает он, проникнуть было невозможно.

«Творилось что-то сумасшедшее. <...> Сумасшедший сумбур, возгласы, всхлипывания», — делится он.

По словам Калягина, такого он впоследствии не видел ни на одном прощании.

25 июля 1980 года не стало певца и актера Владимира Высоцкого. Его лучший друг художник Михаил Шемякин в память о нем открыл в Санкт-Петербурге выставку «Высоцкий и Шемякин. Созвучие».

Ранее стало известно, что Высоцкий споет на сцене в виде цифрового аватара.