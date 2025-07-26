«Отбиты почки»: в новом фильме рассказали о тюремных травмах Айзеншписа

В новом документальном фильме «Юрий Айзеншпис. Дикие деньги» на канале «ТВ Центр» рассказали о травмах продюсера, полученных в тюрьме.
В последние годы, говорится в картине, он не только страдал от проблем с желудком и диабета, но также рисковал перенести инсульт. Он сильно исхудал, у него была рвота с кровью.
Врачи боялись инсульта. В тюрьме у Айзеншписа были отбиты почки и смертельно пострадала печень», — говорится в фильме.
В 1970 году Айзеншпис был арестован и осужден по 88 статье («Нарушение правил о валютных операциях») и 78 («Контрабанда») на 10 лет. Был директором и продюсером групп «Кино», «Моральный кодекс», артистов Линды, Влада Сташевского, Кати Лель, Никиты и Димы Билана.
19 сентября 2005 года Айзеншписа не стало в результате инфаркта миокарда в возрасте 60 лет.
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