На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Отбиты почки»: в новом фильме рассказали о тюремных травмах Айзеншписа

«ТВ Центр»: продюсер Айзеншпис рисковал перенести инсульт
close
Roman Denisov

В новом документальном фильме «Юрий Айзеншпис. Дикие деньги» на канале «ТВ Центр» рассказали о травмах продюсера, полученных в тюрьме.

В последние годы, говорится в картине, он не только страдал от проблем с желудком и диабета, но также рисковал перенести инсульт. Он сильно исхудал, у него была рвота с кровью.

Врачи боялись инсульта. В тюрьме у Айзеншписа были отбиты почки и смертельно пострадала печень», — говорится в фильме.

В 1970 году Айзеншпис был арестован и осужден по 88 статье («Нарушение правил о валютных операциях») и 78 («Контрабанда») на 10 лет. Был директором и продюсером групп «Кино», «Моральный кодекс», артистов Линды, Влада Сташевского, Кати Лель, Никиты и Димы Билана.

19 сентября 2005 года Айзеншписа не стало в результате инфаркта миокарда в возрасте 60 лет.

Накануне врач Фишкин рассказал, что ждет страдающего от деменции Брюса Уиллиса.

Ранее муж Кудрявцевой резко ответил жене после поста об алкоголизме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами