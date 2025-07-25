Колокольников пригласил Сысоеву на встречу при свечах

Ведущий шоу «Мастер игры» Юрий Колокольников пригласил участницу проекта Надежду Сысоеву на встречу при свечах. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

В проекте на интуицию Колокольников позвет актрису на личный разговор при свечах и поможет ей принять важное решение, чем окончательно запутает всех участников игры. Надежда, которая трепетно относится к Юрию Колокольникову, почувствует его поддержку.

«Спасибо вам за такие ходы! Это бомба! Я чувствую, что он меня поддерживает. Мастер игры подарил мне такой подарок, и у меня появился маленький шанс зайти красиво в финал!» — говорит Надежда.

Авторы обещают, что круглый стол будет одним из самых напряженных в истории о противостоянии светлых и темных игроков.

Последний перед финалом выпуск «Мастера игры» выйдет на ТНТ 26 июля в 19:00.

До этого на проекте Колокольников довел Сысоеву до слез.

Ранее актриса признавалась, что является большой поклонницей Юрия Колокольникова.