Колокольников пригласил Сысоеву на встречу при свечах

Ведущий шоу «Мастер игры» Юрий Колокольников пригласил участницу проекта Надежду Сысоеву на встречу при свечах. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.
В проекте на интуицию Колокольников позвет актрису на личный разговор при свечах и поможет ей принять важное решение, чем окончательно запутает всех участников игры. Надежда, которая трепетно относится к Юрию Колокольникову, почувствует его поддержку.
«Спасибо вам за такие ходы! Это бомба! Я чувствую, что он меня поддерживает. Мастер игры подарил мне такой подарок, и у меня появился маленький шанс зайти красиво в финал!» — говорит Надежда.
Авторы обещают, что круглый стол будет одним из самых напряженных в истории о противостоянии светлых и темных игроков.
Последний перед финалом выпуск «Мастера игры» выйдет на ТНТ 26 июля в 19:00.
До этого на проекте Колокольников довел Сысоеву до слез.
Ранее актриса признавалась, что является большой поклонницей Юрия Колокольникова.