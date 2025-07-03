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Лили Аллен не может вспомнить, сколько раз делала аборт: «Все время беременела»

Певица Лили Аллен рассказала, что прибегала к аборту минимум четыре раза
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Global Look Press

Экс-супруга актера Дэвида Харбора, певица Лили Аллен призналась на подкасте Miss Me?, что «четыре или пять раз» прибегала к аборту.

Аллен пояснила, что не может вспомнить точное количество, поскольку раньше «постоянно беременела». В ответ соведущая певицы Микита Оливер раскрыла, что тоже прерывала беременность «около пяти раз».

«Помню, как однажды забеременела, и мужчина заплатил за аборт. Я подумала тогда: «Это так романтично! Но потом я подумала: «Решение проблемы — это романтика?» — заявила Аллен.

Певица отметила, что рассталась с избранником, который оплатил ей аборт, и назвала себя «сумасшедшей». В 2024-м Аллен рассказывала, что завела OnlyFans, чтобы продавать фотографии своих стоп для фут-фетишистов. Она отмечала, что зарабатывает на этом больше денег, чем на музыке.

Лили Аллен воспитывает двух дочерей — Этель и Марни — от первого брака с Сэмом Купером. В апреле 2023 года артистка призналась, что ей поставили диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ).

Ранее сообщалось, что фанатка Shaman из Германии сделала тату с его автографом.

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