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Уехавшая из России Мария Машкова нашла «настоящую работу» в США: «Наконец-то собой горжусь»

Актриса Мария Машкова похвасталась, что нашла работу в США после отъезда из России
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Актриса Мария Машкова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что нашла «настоящую работу» в США — стала помощником преподавателя по актерскому мастерству в одной из американских Академий.

Машкова поделилась роликом, как едет за рулем, подпевая кавер-версии трека «Voyage». Знаменитость выглядит счастливой. Машкова раскрыла, что изменилась в последнее время и получила в учебном заведении прозвище «Masha-Supermen», поскольку рассказывает студентам много реально работающих упражнений и всегда рядом в случае необходимости.

«Ну... не я та... довоенная, что ли. Я себя удивляю и, знаете, что... Наконец-то собой горжусь. В Академии никто из студентов и преподавателей никогда не слышал мою фамилию и не знает мои «предлагаемые обстоятельства». Меня просто любят за то, что я — Masha Supermen. Невероятное освобождающее чувство», — заявила артистка.

Звезда сериала «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Пара растит двоих детей: 14-летнюю Стефанию и 13-летнюю Александру. Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО актриса прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.

Ранее комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что его накоплений хватит на четыре года в Испании.

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