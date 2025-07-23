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Прокуратура вынесла представление из-за образа певицы IOWA в Великом Новгороде

Новгородскому минкультуры внесли представление из-за костюма солистки IOWA
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Кадр из видео/Соцсети

Прокуратура внесла представление министру культуры и туризма Новгородской области за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите детей от вредной информации при организации концерта группы IOWA в Великом Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В публикации отмечается, что в День защиты детей на площади Победы-Софийской состоялся концерт группы IOWA, который был организован в рамках культурной программы фестиваля молодого кино «Новое движение». Ответственным за организацию выступало Новгородское областное театрально-концертное агентство (НОТКА), подведомственное министерству культуры региона.

После выступления в прокуратуру поступили обращения от граждан, которые были возмущены костюмом солистки музыкальной группы Екатерины Иванчиковой, в элементах костюма которой заметили сходство с мужскими гениталиями. Вход на мероприятие был свободным, без возрастного ограничения.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что должностные лица «НОТКА» ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, связанные с защитой детей.

В ведомстве подчеркнули, что материалы для проверки были направлены в Рособрнадзор для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях России «Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».

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