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Стас Пьеха задумался о жизни на фоне ухода Оззи Осборна: «Предал себя»

Певец Стас Пьеха признался, что задумался о прожитой жизни из-за ухода Осборна
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Фотограф Екатерина Гусева

Певец Стас Пьеха почтил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) память экс-фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна, которого не стало 22 июля 2025 года.

Пьеха назвал музыканта знаковой фигурой в музыке со «спорной, но легендарной историей, масштабной и очень печальной». Певец признался, что уход рокера навеял ему мысль о том, что он «не просрал лучшие годы», а делал, пусть и не всегда удачно, то, что мог.

«Я никогда не хотел быть поп-звездой, это было в моем понимании — худшим сценарием, так как не соответствовало моим желаниям, я рос в семье величайшей звезды своего времени и мне не хотелось заниматься ее работой, тем более что соревноваться было бесполезно!» — признался артист.

В то же время, отметил Пьеха, он с детства мечтал менять мир — будь то руками, будь то через музыку.

«Но я предал себя из-за неверия в собственные ресурсы и возможности, да и великим мастером слова или вокалистом ... Никогда не был!» — подчеркнул он.

Пьеха верит в существование некого сценария, благодаря которому он «все еще жив» и имеет возможность что-то пробовать и двигаться вперед – «без треша и угара, но с заботой, детским любопытством, жизненным опытом и любовью к жизни»

«Признавая все свои ограничения, несовершенство и неидеальность скажу вам - я еще вас удивлю... ну или хотя бы попробую», — уверил артист.

Ранее стало известно, что поклонники Оззи Осборна устроили мемориал в британском Бирмингеме.

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