В РФ покажут новую версию самого взрослого фильма Миядзаке «Принцесса Мононоке»

Кинопрокатная компания RWV Film выпустит 14 августа 2025 года в кинотеатрах России новую 4K-версию фильма Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Приключенческое анимационное фэнтези, основанное на истории и мифах Японии, выходит в честь 40-летнего юбилея студии Ghibli, которая прославилась благодаря этой картине Миядзаки. «Принцесса Мононоке» вышла в 1997 году, а затем компания Miramax купила права на мультфильм для американского проката, переводом занимался известный сценарист Нил Гейман.

Фильм рассказывает историю Аситаки — юного принца, который отправляется в путешествие в поисках исцеления от поразившего его проклятия. Дорога приводит его в Железный город, обитатели которого ведут непримиримую войну с Лесом, населенным могущественными духами, а также загадочной девушкой Сан, воспитанной волчьей богиней.

Миядзаки планировал создать «Принцессу Мононоке» еще в 80-х, и тогда это была сказка о принцессе, которая стала супругой лесного духа-рыси. Позже аниматор изменил сюжет и поставил героиню на второй план в угоду мужскому персонажу.

Известно, что «Принцесса Мононоке» стала первым фильмом студии Ghibli, созданным с использованием цифровых эффектов. Ее также называют одним из самых взрослых и масштабных фильмов Миядзаки, где нет однозначного добра или зла.

«Эта история о войне между людьми и природой, в которой Аситака оказывается посредником, пытающимся примирить обе стороны. Думаю, сейчас эта тема стала особенно актуальной. Она как никогда перекликается с нашей реальностью», — высказался о проекте вице-президент студии Ghibli Ацуси Окуи.

В России фильм выйдет в переводе студии дубляжа и озвучивания «Студийная Банда».

Ранее появились первые кадры со съемок экранизации «Жука в муравейнике» Стругацких.