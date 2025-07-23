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«Динозавр с большой буквы»: российский голос Оззи Осборна о смерти музыканта

Российский голос Оззи Осборна Некрасов назвал музыканта динозавром с большой буквы
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Н. Синицына/РИА Новости

Актер дубляжа Денис Некрасов, озвучивавший персонажа King Thrash в мультфильме «Тролли. Мировой тур», чей голос в оригинальной версии принадлежал Оззи Осборну, в беседе с «Газетой.Ru» высказался об уходе рок-звезды.

«Оззи Осборн — это целый пласт культуры, очень значимый человек для многих. Я не могу сказать, что был его фанатом или ярым поклонником. Но он был, безусловно, интересной и очень яркой фигурой со многих сторон. Без сомнения — это один из последних «динозавров» с большой буквы, который ушел от нас. И это весьма печально», — сказал Некрасов.

22 июля ушел из жизни Оззи Осборн – легенда рок-музыки, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. «Крестному отцу хеви-метала» было 76 лет. У музыканта была болезнь Паркинсона. В начале июля совместно с оригинальным составом Black Sabbath он дал последний концерт. Группа не выступала вместе 20 лет. Вырученные от концерта средства будут переданы благотворительным организациям, в том числе в фонд, занимающийся исследованиями болезни Паркинсона.

Ранее российский блогер Мэддисон прокомментировал кончину Оззи Осборна, назвав его «крутым типом».

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